Dode door schietpartij Amstelveen

Op de Escapade in Amstelveen is donderdag iemand doodgeschoten. De politie meldt dat er rond 17.17 uur een schietincident is geweest, waarbij een persoon om het leven is gekomen. De politie stelt een onderzoek in en heeft de omgeving ruim afgezet.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt, maar volgens Het Parool is het een man die bij een sportschool werd doodgeschoten. Bronnen meldden aan de krant dat het slachtoffer reed in een gepantserde BMW. Volgens Burgernet Noord-Holland is de politie op zoek naar een zilverkleurige Volkswagen Transporter met geblindeerde ruiten. Onbekend is of het om een of meerdere daders gaat.

In de melding van Burgernet wordt gewaarschuwd dat getuigen de VW-bus niet zelf moeten benaderen.