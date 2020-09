In Boxmeer (Noord-Brabant) is woensdagavond een nog onbekende man doodgeschoten.

De politie kreeg een melding dat er een zwaargewonde man in een brandgang lag bij de Leeuwerik. Toen agenten daar aankwamen, zagen ze dat hij was neergeschoten. De man leefde nog, maar bezweek korte tijd later ter plaatse aan zijn verwondingen.