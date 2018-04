De politie heeft in een woning aan de Sandenburgstraat in Breda een dode man aangetroffen. De man werd gevonden na een melding over een schietpartij in de flat.

Direct na het incident is een aantal auto’s weggereden. Ondanks de inzet van een helikopter, heeft de politie deze voertuigen niet meer kunnen achterhalen.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.