Door een verkeersongeval op de A6 tussen Lemmer en Emmeloord is maandagavond een persoon om het leven gekomen. Bij het ongeval waren meerdere voertuigen betrokken.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie meldt dat de A6 vanuit de richting Joure dicht is tussen Lemmer en Bant. In de andere richting is nog een rijstrook open.