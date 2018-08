Door een ongeluk op een schip in de Biesboschhaven in Werkendam is maandag aan het begin van de middag een man om het leven gekomen. Volgens een politiewoordvoerder was het slachtoffer aan het werk op het schip en is hij onder een kast in de machinekamer aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat de kast op hem is gevallen. Hulp mocht niet meer baten.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is ingeschakeld voor onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.