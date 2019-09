Dode door ongeval op onbewaakte overweg

Op een onbewaakte spoorwegovergang in Winterswijk is de bestuurster van een auto omgekomen. Haar auto en een trein kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk heeft de 63-jarige inwoonster van de Gelderse plaats de trein te laat opgemerkt, aldus de politie. Er zaten geen andere mensen in de auto.

De vrouw wilde omstreeks 20.10 uur met haar auto de overweg aan de Vreehorstweg oversteken. Haar auto sloeg door de aanrijding over de kop en belandde in een sloot. De vrouw moest door de hulpdiensten uit het voertuig worden geknipt. Ze overleed ter plaatse.