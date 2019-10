Dode door ongeval op A2, veroorzaker gevlucht

Een bestuurster van een auto is zaterdag in het ziekenhuis in Tilburg overleden aan de verwondingen die zij vrijdagavond opliep door een aanrijding op de A2 bij Ittervoort (Limburg). De veroorzaker vluchtte na het ongeval, maakte de politie bekend.

De 58-jarige verdachte is later in zijn woning in Eindhoven aangehouden. De auto waarin hij reed, bleek gestolen in het Limburgse dorp Nuth. De verdachte was vermoedelijk achterop de voor hem rijdende auto gebotst. De bestuurster van de andere auto raakte daardoor zeer ernstig gewond. Zij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar zij later overleed.

Na het ongeval sloot de politie een gedeelte van de A2 af om de gevluchte verdachte te kunnen zoeken. Dat gebeurde onder meer met een warmtecamera en speurhonden.