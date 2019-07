Dode door ongeval op A15 bij Maasvlakte

Een vrouw is zondagavond om het leven gekomen door een ongeval op de A15 bij de Maasvlakte. De auto waarin zij zat was frontaal in botsing gekomen met een andere auto. Die bestuurder raakte volgens de politie ernstig gewond.

Een derde automobilist raakte ook gewond, maar was aanspreekbaar. Een aantal andere auto’s raakte beschadigd door brokstukken.

De politie kreeg meerdere meldingen over een spookrijder voorafgaand aan het ongeluk en neemt dit mee in het onderzoek naar de toedracht naar het ongeval.