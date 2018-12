Door een ongeval op de A10 aan de noordkant van Amsterdam is een dode gevallen, meldt Rijkswaterstaat. Bij het ongeval waren een auto en een motorrijder betrokken.

De A10 is bij het knooppunt Coenplein in de richting van Amersfoort afgesloten voor verkeer. Ook de verbindingsweg van Zaanstad naar de A10 is afgesloten.