Een ongeval bij Maarheeze op de A2 (Eindhoven-Maastricht) heeft iemand het leven gekost. Een ander zit bekneld in een auto. Bij het ongeval was een spookrijder betrokken, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. De snelweg is afgesloten tussen afrit Valkenswaard en Maarheeze. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Venlo (A67 en A73).