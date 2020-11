Door een ongeval aan de Usquerterweg in het Groningse Rottum is een inzittende van een auto om het leven gekomen. Een tweede inzittende raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie kwam het voertuig door onbekende oorzaak in het water terecht.

De politie onderzoekt hoe het eenzijdige ongeluk heeft kunnen gebeuren.