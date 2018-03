Een 27-jarige man uit Oss is overleden aan de gevolgen van een auto-ongeval in Geffen (Brabant). De auto raakte zondagochtend op de Rijksweg van de weg. De Ossenaar werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden.

De 33-jarige bestuurder van de auto is door de politie aangehouden. Ook is bloed afgenomen. Er waren volgens de politie geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.