Een 49-jarige man uit de gemeente Ommen is om het leven gekomen door een bedrijfsongeluk in Balkbrug (Overijssel). De man kwam tijdens zijn werk knel te zitten in een machine, meldt de politie. Hulpverleners konden niets meer voor hem doen, hij overleed ter plaatse.

De Inspectie SZW onderzoekt het dodelijke ongeluk, dat woensdagochtend gebeurde bij een bedrijf aan de Derde Schansweg.