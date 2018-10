Door een ongeval in Haule, een dorp in de Friese gemeente Ooststellingwerf is een veertigjarige man uit Achtkarspelen om het leven gekomen. Volgens de politie bestuurde de man maandagavond een bestelbus die bij de Kruisweg tegen een boom reed. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.