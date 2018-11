Een 61-jarige man uit Den Bosch is om het leven gekomen door een frontale botsing in het Noord-Brabantse Sint-Michielsgestel. Het slachtoffer raakte zwaargewond en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De twee inzittenden van de andere auto die bij de botsing was betrokken, zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun letsel, meldt de politie.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.