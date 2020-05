Dode door frontale botsing op A12 is 19-jarige jongen uit Ede

Het dodelijk slachtoffer van een auto-ongeluk op de A12 vrijdagochtend is een 19-jarige jongen uit Ede. Dat maakte de politie vrijdagmiddag bekend.

De jongen was een van de twee inzittenden van een auto die werd aangereden. Een andere inzittende van het voertuig is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval is veroorzaakt door een spookrijder. De bestuurder van de auto die in de verkeerde richting reed is aangehouden. Hij is een 29-jarige man uit Almelo. Hij is ook ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Wegens het ongeluk werd de weg richting Arnhem in de ochtend tijdelijk afgesloten.