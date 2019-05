In het Brabantse Someren is bij een verkeersongeluk een persoon om het leven gekomen. Op de Kanaaldijk Noord, langs de Zuid-Willemsvaart, botsten in de nacht van vrijdag op zaterdag twee voertuigen frontaal op elkaar, meldt de politie. De weg is er afgesloten voor onderzoek. Of anderen bij het ongeval gewond zijn geraakt, is niet bekend.