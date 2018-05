Een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen in het Gelderse Brummen heeft de automobilist het leven gekost. De ravage op de weg is enorm. Van de auto is nauwelijks nog iets over.

De N345, waar de aanrijding donderdagochtend gebeurde, is in beide richtingen afgesloten. Hoe de botsing precies kon gebeuren en hoe de vrachtwagenchauffeur er aan toe is, is nog onbekend, aldus de politie.