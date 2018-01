In Almkerk (Brabant) is een automobilist om het leven gekomen nadat hij met zijn auto frontaal op een vrachtwagen was gebotst. Het ongeval gebeurde vrijdagochtend op de Woudrichemseweg.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie vermoedt dat de personenwagen op de verkeerde weghelft terecht is gekomen, maar de reden daarvoor is niet duidelijk.

Het slachtoffer is een 58-jarige inwoner van Woudrichem. De vrachtwagenchauffeur liep geen letsel op.