In Wieringerwaard is iemand om het leven gekomen door een explosie. Die vond zondagmiddag plaats in de schuur van een huis aan de Populierenlaan in de Noord-Hollandse plaats. Vermoedelijk ging het fout tijdens laswerkzaamheden aan een schip.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet door de politie bekendgemaakt.