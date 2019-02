Dode door ernstig ongeval op de A1

Bij een ernstig ongeval op de A1 bij Voorthuizen rond 19.45 uur dinsdagavond is een 36-jarige vrouw uit Amersfoort om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van de politie belandde zij met haar auto bij een eenzijdig ongeval ondersteboven op de weg. Daarna botsten twee andere auto’s op de eerste auto.

Hulpdiensten zijn urenlang bezig geweest het beknelde slachtoffer uit de auto te krijgen, maar pas aan het eind van de avond lukte het de vrouw te bevrijden. Zij zat alleen in de auto.

De A1 tussen Stroe en Voorthuizen was de hele avond in oostelijke richting afgesloten. Pas tegen middernacht werd de weg weer vrijgegeven. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie is nog bezig met het onderzoek.