Een brand in een appartement in Geleen, in Limburg, heeft iemand het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer, vermoedelijk de bewoner, is nog niet bekendgemaakt.

Het appartementencomplex aan de Geenstraat werd ontruimd en een aantal bewoners is met behulp van een hoogwerker van de brandweer in veiligheid gebracht.

„De bewoners van het complex kunnen inmiddels weer terug naar hun woningen”, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.