Door een brand in een seniorencomplex aan de Gorsstraat in Spijkenisse is donderdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de brandweer nog niets zeggen.

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar omdat er veel rook is vrijgekomen zijn de bewoners van het gebouw geëvacueerd. Zij worden opgevangen in een theater in de buurt van het complex.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.