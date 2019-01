Een bewoner van zorgcentrum Roomburgh in Leiden is vrijdag om het leven gekomen door een woningbrand. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Bij de brand kwam koolmonoxide vrij, waardoor de brandweer zich genoodzaakt zag om 22 woningen te ontruimen. De bewoners werden opgevangen in de recreatieruimte van het complex.

Nadat de koolmonoxide uit de lucht was, konden de bewoners vrijdagavond al terug naar hun woningen.