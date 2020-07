Dode door brand in flatwoning Vlissingen

Een persoon is donderdagavond om het leven gekomen door een explosie en daaropvolgende brand in een flatwoning aan de Hogeweg in Vlissingen. Een ander is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Drie mensen zijn lichtgewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

De explosie had plaats op de eerste verdieping. De daaropvolgende brand sloeg over naar de bovenliggende twee verdiepingen van het vier woonlagen tellende complex. Er kwam veel rook vrij. Een kleine twee uur later was de brand meester.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Er is veel schade aan de woningen. Het gaat vooral om rook- en waterschade en gesprongen ruiten.

In totaal zijn 22 woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in de omgeving. Bij twintig woningen wordt nog bekeken of de bewoners donderdagavond nog terug kunnen. De brandweer, gemeente en woningcorporatie onderzoeken de staat van de woningen. Er is vooral rook- en waterschade en gesprongen ruiten.