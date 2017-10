Dode door brand in flat Rotterdam

Bij een brand in een flat aan de S├Âderblomplaats in Rotterdam is een dode gevallen. De brandweer bestrijdt het vuur in een woning op de twaalfde etage, maar vanwege de rook willen hulpdiensten de woningen op zeker vijf etages boven de brandende woning ontruimen.

De ontruiming is in volle gang. Ambulances uit Haaglanden, Hollands-Midden en Zuid-Holland-Zuid verlenen bijstand. Volgens de veiligheidsregio zijn sommige bewoners voor de rook op de vlucht gegaan. Bewoners die nog binnen zijn krijgen het advies om het balkon op te gaan, uit de rook.