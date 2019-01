In een uitgebrand pand aan de Stationsweg in Hillegom is donderdag een stoffelijk overschot gevonden. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

De brand woedde in de nacht van woensdag op donderdag in een complex waar kamers werden verhuurd. Aanvankelijk meldde de brandweer dat het om een kraakpand ging.

De brandweer had het vuur donderdagmorgen rond half zeven onder controle.