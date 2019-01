Een brand in een woning in Axel (Zeeuws-Vlaanderen) heeft een man het leven gekost. De brandweer ontdekte meerdere brandhaarden in het huis waarin eerder al een paar keer een hennepkwekerij is aangetroffen.

Dit keer is er volgens de politie geen hennepkwekerij gevonden, maar er werd wel stroom ‘gestolen’.

De identiteit van de omgekomen man is nog niet vastgesteld.