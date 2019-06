In Hoorn is vrijdagavond een persoon overleden als gevolg van een woningbrand. De brand woedde in een woning in een appartementencomplex aan de Luifel in de Noord-Hollandse plaats. Gegevens over de identiteit van het slachtoffer zijn niet bekendgemaakt.

De brand ontstond rond 21.00 uur en werd door de brandweer iets later opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Omliggende appartementen werden ontruimd.