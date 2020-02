Dode door botsing tussen trein en auto in Schiedam

In Schiedam is maandagavond iemand om het leven gekomen door een botsing tussen een personentrein en een auto. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vermoedelijk gaat het om de bestuurder van de auto, maar een zegsvrouw kan dat niet bevestigen. Na de aanrijding vloog de auto in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit. Op foto’s is te zien dat de ravage enorm is.

Het ongeluk gebeurde op het spoor in de buurt van de Kerkweg. Hoe het heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De NS meldt dat het treinverkeer is platgelegd.