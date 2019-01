Een bestuurder van een personenauto is vrijdagmiddag om het leven gekomen door een botsing met een vrachtwagen in Hurwenen (Gelderland). Door de aanrijding belandde de bestuurder van de personenauto met zijn voertuig in het water langs de kant van de weg.

Hulpverleners haalden de automobilist uit het water, maar het lukte niet meer om het leven van de man te redden. Het ongeluk had plaats op de kruising Meiweg/Van Heemstraweg.

De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.