In de Gelderse plaats Aalten is woensdagavond een auto gebotst met een trein. Daardoor is de automobilist om het leven gekomen, zo meldt de politie.

De aanrijding gebeurde bij een onbewaakte spoorwegovergang. Het is onbekend wat de oorzaak is van de botsing. Het treinverkeer tussen Arnhem en Winterswijk ligt als gevolg van het incident stil.