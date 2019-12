In het Rotterdamse havengebied is vrijdagavond iemand om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Op het terrein van de Rotterdam Container Terminal (RCT) is het slachtoffer aangereden door een heftruck.

Een traumateam werd ingeroepen, maar hulp mocht niet meer baten. De arbeidsinspectie zal onderzoek doen naar de toedracht.