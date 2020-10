Dode door bedrijfsongeval in Deurne

In het bedrijf Jetstone in Deurne is maandagmiddag iemand om het leven gekomen. Het bedrijfsongeval gebeurde rond 14.15 uur door nog onbekende oorzaak. Vergeefs werd voor het noodlottige ongeval een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer zou volgens de eerste melding bedolven zijn geraakt. Over de toedracht kon een woordvoerster van de politie nog niets zeggen. De Inspectie SZW stelt een onderzoek in.

Het bedrijf maakt werkbladen van graniet, composiet en keramiek voor onder meer keukens en interieurbouw. Er werken zo’n 270 mensen.