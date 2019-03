Door een bedrijfsongeval in Herkenbosch is maandagochtend vroeg een persoon overleden, meldt de politie Limburg. Of het om een man of een vrouw gaat, is niet bekend.

Volgens omroep 1Limburg gebeurde het ongeluk op het bedrijfsterrein van een koeriersbedrijf aan de Veldweg in die plaats. De arbeidsinspectie onderzoekt de zaak.