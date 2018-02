Dode door auto te water in Overijssel

Een 70-jarige man uit het Overijsselse Bergentheim is om het leven gekomen doordat hij met zijn auto in het water was terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde bij het buurtschap Holtheme, tussen Hardenberg en Coevorden. De man was in een bocht van de weg geraakt.

Een voorbijganger zag de auto, met aanhanger, in het kanaal liggen en belde de hulpdiensten. Duikers van de brandweer haalden het slachtoffer uit zijn auto. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse. Waardoor hij van de weg raakte is nog onduidelijk.