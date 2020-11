Door een verkeersongeluk in Friesland waarbij een auto te water raakte, is zondag een persoon om het leven gekomen. Een ander raakte gewond.

Het ongeval gebeurde op de Saatsenwei in de buurt van Engwierum. Door onduidelijke reden raakte de auto te water. Er waren geen andere verkeersdeelnemers betrokken bij de situatie.

De gewonde persoon is naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere inzittenden. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.