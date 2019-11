In het Gelderse dorp Heelsum is iemand overleden door een bedrijfsongeval. Dat vond dinsdagmiddag plaats tijdens werkzaamheden bij een viaduct van de A50. Een woordvoerder kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer, ook niet of het gaat om een man of een vrouw. De Inspectie SZW stelt volgens hem een onderzoek in.