Door een arbeidsongeval aan de Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht is woensdagochtend een persoon om het leven gekomen. Bij wat voor bedrijf het ongeval plaatsvond, zegt de politie niet. Volgens NH Nieuws was het op het bouwterrein van de Porseleinhaven.

De Oud-Loosdrechtsedijk is een straat die door de jachthaven van Loosdrecht loopt.