Een bedrijfsongeval heeft vrijdag in Heerle een persoon het leven gekost. Wat er precies is gebeurd bij het bedrijf aan de Bergsebaan is nog onduidelijk, aldus de politie. Het onderzoek naar de toedracht zal gedaan worden door de Inspectie SZW.

Heerle ligt in de gemeente Roosendaal, in de provincie Noord-Brabant.