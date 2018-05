In Bussum is door een aanrijding tussen een trein en een auto een persoon om het leven gekomen. Volgens de politie zaten in de auto zaten twee mensen. Eén wist het voertuig voor de botsing te verlaten, de ander niet.

Over de oorzaak van de aanrijding, die plaatsvond op de Herenweg, is nog niks bekend. Tussen Naarden-Bussum en Bussum Zuid ligt het treinverkeer stil.