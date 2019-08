Dode daklozenopvang stierf natuurlijke dood

De persoon die in de nacht van donderdag op vrijdag in een Haagse opvang voor dak- en thuislozen om het leven kwam, was niet het slachtoffer van een steekpartij zoals de politie aanvankelijk op Twitter meldde. De politie liet vrijdagochtend weten dat de persoon een natuurlijke dood is gestorven.

De persoon, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, overleed in een woonvoorziening voor dak- en thuislozen aan de Zamenhofstraat in Den Haag. De politie hield drie mensen aan. Zij zijn inmiddels vrijgelaten.