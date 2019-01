Een vrouw van 82 is in haar woonplaats Alkmaar overleden nadat ze onder een lijnbus was gekomen. Haar 83-jarige echtgenoot raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde woensdagavond op de Stationsweg. De chauffeur had juist de laatste passagiers laten uitstappen en reed naar de kantoorruimte van het vervoersbedrijf, toen het echtpaar de weg overstak.

De vrouw overleed ter plaatse. De buschauffeur, een 57-jarige inwoner van Zuidoostbeemster, is aangehouden.