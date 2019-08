Door een botsing tussen een auto en een scooter op de Pieter Stuyvesantweg in Leeuwarden is de scooterrijder om het leven gekomen. De automobilist is verhoord door de politie.

Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen om het slachtoffer te behandelen. Kort na het ongeluk overleed de scooterrijder alsnog.

De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Over de identiteit van de scooterrijder is niets bekendgemaakt.