Bij een ongeval op de Liesbosweg in het Noord-Brabantse Etten-Leur is vrijdagavond de bestuurder van een auto om het leven gekomen. De bestuurder verloor mogelijk de controle over het stuur en raakte daardoor met het voertuig van de weg. De auto kwam daarop tot stilstand tegen een boom.

Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.