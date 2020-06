In Rotterdam is vrijdag een man doodgeschoten. Dat gebeurde om 22.15 uur op de Clazina Kouwenbergzoom. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

In de plaats Capelle aan den IJssel werd niet veel later een brandende auto aangetroffen op de Akkerwinde. De politie onderzoekt nu of er een verband is.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.