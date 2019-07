Bij een schietpartij in Houten is een persoon om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Het schietincident vond donderdagavond plaats op de Schonenburgseind. De eerste meldingen kwamen kort na 23.00 uur binnen, zegt een woordvoerder van de politie.

Direct na het vinden van het slachtoffer is een groot onderzoek en een zoekactie naar een mogelijke verdachte gestart. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet.