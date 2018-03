Bij een verkeersongeval op de Oostelijke Rondweg N367 in Winschoten is een automobilist om het leven gekomen. De man, een 46-jarige inwoner van Winschoten, raakte in de nacht van zaterdag op zondag door nog onbekende oorzaak van de weg en reed tegen een boom. Hij overleed ter plekke.

In de auto zaten geen andere mensen.

De Groningse politie had de N367 bij Winschoten afgesloten voor onderzoek maar die was even voor 08.00 uur weer vrij.