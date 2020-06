Op de N50 tussen Ens en Kampen is woensdagochtend een persoon geschept en om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Of het slachtoffer een automobilist met pech was die werd aangereden, zoals andere media melden, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. „We zijn nog aan het onderzoeken wat er precies is gebeurd.”

Het ongeval vond plaats net voorbij de Ramspolbrug, aan de kant van Kampen. De weg tussen Ems en Kampen in de richting Zwolle is afgesloten. Verkeer richting Zwolle wordt omgeleid.