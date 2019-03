Dode bij ongeluk met tankwagen in Rotterdam

Bij een ongeluk met een tankwagen en een auto op de Jacques Dutilhweg in Rotterdam is een persoon overleden. De chauffeur van de tankwagen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van het overleden slachtoffer is nog niet bekend.

De tankwagen kwam van de afrit van de A16 en lijkt volgens de hulpdiensten te zijn doorgeschoten. De tankwagen is vervolgens gekanteld en heeft daarbij een personenauto geraakt. De auto is in de sloot terechtgekomen.

De chauffeur van de tankwagen zat bekneld en moest worden bevrijd. De tank is bij het ongeluk intact gebleven en de inhoud is veilig. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.